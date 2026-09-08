Presentan el proyecto del nuevo Código Procesal Penal para Santa Cruz en el Colegio de Abogacía

El director del Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, Dr. Joaquín Cabral, brindó detalles en LU12 AM680 sobre el proyecto para un nuevo Código Procesal Penal en la provincia. La iniciativa propone la transición definitiva hacia un sistema acusatorio, oral y público, fijando roles delimitados donde el Ministerio Público Fiscal asume la investigación integral de los delitos, mientras que los jueces se enfocan en el control de garantías y el juzgamiento a través de un esquema de colegio de jueces.

Durante la entrevista, Cabral destacó que el texto normativo consta de 402 artículos y tomó como referencia el Código Procesal Penal Federal y las experiencias de provincias como Chubut y Neuquén. Asimismo, confirmó que la propuesta contempla la figura del juicio por jurados, la optimización de los recursos humanos existentes y la previsión normativa para la adecuación del régimen penal juvenil.