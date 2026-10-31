Presentan la nueva Ley 4011 de Promoción Industrial en Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal encabezó la presentación de la nueva Ley de Promoción Industrial N.º 4011 en el Polo Industrial y Comercial “Santa Cruz Puede”, una actualización del régimen creado originalmente por la Ley N.º 3092. El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; el secretario de Comercio, Pablo Lunchevich, e intendentes y comisionados de fomento. La normativa “busca generar condiciones para atraer inversiones, ampliar la actividad privada y diversificar la matriz productiva”, disponiendo de herramientas destinadas a acompañar proyectos productivos en el territorio provincial. En este marco, Vidal afirmó que “esto va a marcar un antes y un después porque es un hecho”, destacando a su vez el trabajo ministerial y sosteniendo que “promover la inversión es clave para preservar y generar valor agregado en las distintas actividades económicas”. La actualización legislativa y su decreto reglamentario contemplan exenciones tributarias, incentivos aplicados a los costos de servicios, estabilidad fiscal y fijan “un plazo de hasta 60 días para evaluar los proyectos de inversión”. El objetivo principal apunta a incorporar previsibilidad jurídica e incentivar el radicado de industrias vinculadas a sectores estratégicos provinciales como la pesca, el petróleo y la minería para dinamizar el desarrollo productivo local.