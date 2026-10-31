El gobernador Claudio Vidal encabezó la presentación de la nueva Ley de Promoción Industrial N.º 4011 en el Polo Industrial y Comercial “Santa Cruz Puede”, una actualización del régimen creado originalmente por la Ley N.º 3092. El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; el secretario de Comercio, Pablo Lunchevich, e intendentes y comisionados de fomento. La normativa “busca generar condiciones para atraer inversiones, ampliar la actividad privada y diversificar la matriz productiva”, disponiendo de herramientas destinadas a acompañar proyectos productivos en el territorio provincial. En este marco, Vidal afirmó que “esto va a marcar un antes y un después porque es un hecho”, destacando a su vez el trabajo ministerial y sosteniendo que “promover la inversión es clave para preservar y generar valor agregado en las distintas actividades económicas”. La actualización legislativa y su decreto reglamentario contemplan exenciones tributarias, incentivos aplicados a los costos de servicios, estabilidad fiscal y fijan “un plazo de hasta 60 días para evaluar los proyectos de inversión”. El objetivo principal apunta a incorporar previsibilidad jurídica e incentivar el radicado de industrias vinculadas a sectores estratégicos provinciales como la pesca, el petróleo y la minería para dinamizar el desarrollo productivo local.
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