Presentaron la camiseta especial para la despedida de Messi de la Selección

En el piso de La Mañana de LU12, los conductores debatieron sobre la reciente presentación de la camiseta conmemorativa que utilizará Lionel Messi en su encuentro final con la Selección Argentina. A pesar de reconocer el valor del diseño exclusivo preparado para la ocasión, la mesa analizó la magnitud del evento y cuestionó la organización elegida para despedir al capitán argentino.

Durante la charla, se planteó que la envergadura del rival seleccionado no está a la altura del acontecimiento histórico: “Sigo pensando que nos estamos quedando cortos con la despedida de Messi… Va a jugar contra Benín… Debería ser mínimo con Brasil”. Asimismo, se señalaron las premuras en la planificación del evento frente a lo que podría haber sido una celebración de mayor impacto institucional y cultural: “Lo hicieron a las apuradas… Se tendrían que haber tomado su tiempo, organizarlo bien, hubieran hecho un show un poco más grande”.

Por último, el equipo abrió la participación a la audiencia del canal de YouTube para conocer la opinión de los espectadores respecto al diseño de la remera y a los preparativos del homenaje al astro rosarino.