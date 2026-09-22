En el piso de La Mañana de LU12, los conductores debatieron sobre la reciente presentación de la camiseta conmemorativa que utilizará Lionel Messi en su encuentro final con la Selección Argentina. A pesar de reconocer el valor del diseño exclusivo preparado para la ocasión, la mesa analizó la magnitud del evento y cuestionó la organización elegida para despedir al capitán argentino.
Durante la charla, se planteó que la envergadura del rival seleccionado no está a la altura del acontecimiento histórico: “Sigo pensando que nos estamos quedando cortos con la despedida de Messi… Va a jugar contra Benín… Debería ser mínimo con Brasil”. Asimismo, se señalaron las premuras en la planificación del evento frente a lo que podría haber sido una celebración de mayor impacto institucional y cultural: “Lo hicieron a las apuradas… Se tendrían que haber tomado su tiempo, organizarlo bien, hubieran hecho un show un poco más grande”.
Por último, el equipo abrió la participación a la audiencia del canal de YouTube para conocer la opinión de los espectadores respecto al diseño de la remera y a los preparativos del homenaje al astro rosarino.
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