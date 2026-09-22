Presentaron la reactivación del tren entre Jaramillo y Fitz Roy con la presencia de Claudio Vidal

En La Mañana de LU12 se analizó el acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal en Jaramillo para presentar la reactivación del tramo ferroviario hacia Fitz Roy. El proyecto contempla la puesta en marcha de una locomotora diésel eléctrica Alco RSD 35 recuperada, destinada a un esquema turístico y productivo que busca reacondicionar progresivamente el histórico ramal del norte santacruceño. La medida generó debate en la opinión pública respecto a las prioridades de gestión en el contexto económico actual.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de la comisionada de Fomento Ana María Urricel y funcionarios provinciales, se confirmó además la incorporación de dos vagones que se encuentran en proceso de reparación para completar la formación. Posteriormente, en diálogo con los medios, el mandatario abordó la situación del sector petrolero en la provincia, los avances sobre los pasivos ambientales tras los acuerdos firmados con YPF y las gestiones ante el Gobierno Nacional por el envío de fondos para las obras de las represas hidroeléctricas.

Asimismo, se repasó el impacto social de la retirada de las operaciones de YPF en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco, junto con los anuncios del Ejecutivo provincial sobre una futura inversión privada de 90 millones de dólares vinculada al sector turístico.