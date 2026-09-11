Prevención del suicidio en Santa Cruz: la necesidad de un enfoque comunitario y de escucha

La licenciada en Psicopedagogía Julia Perisa, especialista en el abordaje de conductas de riesgo y acompañamiento terapéutico, visitó el programa “Desorden en la mesa” en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Durante la entrevista, enfatizó la importancia de “cambiar la narrativa” para terminar con la cultura del silencio, derribar mitos y abordar la problemática desde una perspectiva multicausal que aleje la estigmatización de las personas en sufrimiento.

En el intercambio se analizaron las señales de alerta, la influencia del aislamiento, las herramientas de escucha activa en el ámbito familiar y educativo, y el estado de los dispositivos de asistencia en Santa Cruz. Perisa señaló la necesidad de avanzar en la reglamentación provincial de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y habilitar canales de atención directa, recordando además las vías de contención disponibles a través de las guardias hospitalarias y el 911 ante situaciones de crisis.