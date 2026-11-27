Principio de incendio en el tren Mitre en Buenos Aires: evacuación y demoras en la mañana

Una formación del tren Mitre, en Buenos Aires, registró un principio de incendio tras un chispazo y presencia de humo entre las estaciones de Colegiales y Carranza, lo que obligó a evacuar a 219 pasajeros. Según se informó en La Mañana de LU12 a partir del reporte y las imágenes difundidas en vivo por Crónica con la cobertura de Rodo Morel, el incidente se produjo cuando el convoy tomó un chapón que no pertenece al ferrocarril y quedó incrustado en la zona inferior vinculada al cableado eléctrico de tensión.

Durante el programa se destacó que, pese al susto de los usuarios que viajaban en horario matinal y a las demoras registradas en el servicio, no se reportaron heridos ni víctimas, y se remarcó que el episodio fue advertido a tiempo mientras los pasajeros eran evacuados sobre las vías.