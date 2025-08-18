Procesión por Don Bosco en Río Gallegos

La comunidad salesiana de Río Gallegos se unió este lunes en la procesión “Sigamos los pasos de Don Bosco”. Junto a una gran cantidad de alumnos que llevaron la figura de Don Bosco, partieron desde el Colegio Salesiano y recorrieron las calles céntricas de la ciudad hasta el mástil central.

✝️ Posteriormente, la caminata continuó por la avenida San Martín hasta llegar a la Catedral, cerrando una jornada marcada por la participación de alumnos, docentes, familias y fieles, en un gesto de unidad y fe salesiana.

#donbosco #salesiano #procesion #riogallegos #santacruz #laopinionaustral