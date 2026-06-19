PROMESA A LA BANDERA JUNTO A SU BISABUELO VETERANO

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🎖️ Alfredo Tarcaya, veterano de guerra de Malvinas y único sobreviviente al hundimiento del Crucero General Belgrano que reside en Santa Cruz, fue el encargado de tomarle la promesa de lealtad a la bandera a su bisnieto Gael Casal en Río Gallegos.

🏫 Gael, alumno de la Escuela Primaria N° 91 del barrio San Benito, compartió este emotivo acto junto a toda su familia, en una jornada que también reunió a sus compañeros y compañeras de cuarto grado.

✨ El encuentro dejó una imagen cargada de simbolismo: un veterano de Malvinas tomando la promesa a su propio bisnieto, uniendo historia, familia y amor por la Patria en una fecha inolvidable.

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