Promulgaron la Ley Facu en Santa Cruz pero el Gobierno le modificó 6 artículos

En el programa “La mañana de LU12”, el movilero Matías Fenelli reportó desde la intersección de Kirchner y San Martín sobre el impacto de la Quinta Marcha Federal Universitaria en Río Gallegos, señalando que fue “una de las marchas más convocantes que tuvo en los últimos tiempos cuando hablamos de educación pública” debido a que “las dificultades para que las universidades sigan en funcionamiento son cada vez más complicadas” ante el debate del presupuesto. Asimismo, el cronista actualizó el estado de salud de las personas rescatadas durante el incendio del barrio Belgrano, confirmando que “fueron asistidas por los bomberos en primera instancia y después trasladadas al Hospital Regional”, donde recibieron asistencia respiratoria y “pudieron estabilizarse”, encontrándose ambas fuera de peligro.

Por otro lado, durante el informe se abordó la promulgación de la “Ley Facu” por parte del Poder Ejecutivo Provincial, una normativa que “crea la figura del acompañante socio-afectivo para los docentes y trabajadores públicos” denunciados administrativamente para brindarles contención tras el caso del docente Facundo Díaz. Durante la emisión se detalló que, si bien la norma fue promulgada, el Gobierno “le vetó seis artículos”, modificando aspectos clave como el inicio de la asistencia, la cual comenzará “a partir de la notificación fehaciente del procedimiento administrativo” y no antes. Además, el decreto estableció que el protocolo de protección, la conformación del equipo profesional y la determinación de los organismos aplicadores quedarán bajo el criterio de la “autoridad de aplicación” que designe el Poder Ejecutivo. Finalmente, se reflexionó sobre la problemática de los escrachos y la desinformación en redes sociales, remarcando que Facundo Díaz “recibió mucho hostigamiento social” previo a su fallecimiento y enfatizando en la necesidad de actuar con responsabilidad ante denuncias sin pruebas judiciales.