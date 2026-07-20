Protección civil alerta por el frío extremo y pide evitar viajes innecesarios en Santa Cruz

La subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, confirmó que continúa restringida la circulación sobre la Ruta Nacional 3 entre Río Gallegos y Comandante Luis Piedra Buena por la presencia de escarcha, mientras Vialidad Provincial trabaja para mejorar la transitabilidad.

Además, advirtió que rige una alerta amarilla por frío extremo en el sur y centro de Santa Cruz, con temperaturas que podrían alcanzar los -16 °C en localidades como El Calafate, 28 de Noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Lago Posadas.

Desde Protección Civil recomendaron consultar el estado de las rutas antes de viajar, informar el recorrido a familiares, evitar circular de noche y no salir si no es de extrema necesidad. También recordaron que es obligatorio portar cadenas y aconsejaron llevar mantas, agua, alimentos, suficiente combustible y revisar el vehículo antes de emprender viaje.

Gordillo también contó que durante el fin de semana se coordinó el rescate de un matrimonio que permaneció varado durante más de 24 horas en una estancia tras salir en medio del temporal. “Tratar de evitar salir cuando están los temporales tan feos”, remarcó.