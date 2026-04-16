Proyectaron y debatieron la película “Puan” en la UNPA de Río Gallegos

Este miércoles, en el hall de la UNPA-UARG, se proyectó la película Puan en el marco de un cine-debate organizado como parte de las actividades en defensa de la universidad pública 📚. Bajo la consigna “¿Qué está en juego en la universidad?”, la propuesta invitó a reflexionar colectivamente a partir de una obra que ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo el premio a Mejor Guion en el Festival de Cine de San Sebastián y su nominación a Mejor Película en los Premios Goya 🏆.

🎭 La película, con un tono irónico pero profundamente crítico, retrata el micromundo de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires y la disputa laboral entre dos docentes por un cargo. A través de su narrativa, visibiliza problemáticas actuales como el pluriempleo docente, la precarización laboral y los desafíos de enseñar en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública.

La actividad estuvo a cargo de los profesores Natalia Michniuk, Pedro Comejo y Pablo Godoy, quienes acompañaron el intercambio con el público 💬.

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