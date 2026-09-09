Pruebas Pisa: Marisa Sandoval analizó los datos de Argentina y el rol de la tecnología

En diálogo con LU12 AM680, la docente y especialista de nivel superior en Educación, Marisa Sandoval, analizó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) y el retroceso registrado en el área de matemática. Sandoval advirtió que las cifras representan “una fotografía y un recorte estandarizado” que suele descontextualizar la realidad de los sistemas educativos latinoamericanos al compararlos con países de estructuras homogéneas y fuertemente orientadas a estos exámenes.

Durante la entrevista, la especialista profundizó sobre los procesos de maduración lógica que requiere el aprendizaje de la matemática y alertó sobre el impacto de la inmediatez digital, las pantallas y el uso inadecuado de herramientas de inteligencia artificial. En este sentido, remarcó la necesidad de promover un uso administrado de la tecnología en las aulas para evitar que los atajos automáticos interrumpan la capacidad de abstracción, comprensión de enunciados y razonamiento propio de los estudiantes.