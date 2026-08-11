Puerto Deseado: Claudio Vidal anunció una millonaria obra para mejorar la infraestructura portuaria

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó en Casa de Gobierno el acto de apertura de la licitación para una obra de mantenimiento y mejora del puerto de Puerto Deseado, financiada a través del Fondo UNIRSE.

Durante su discurso, Vidal destacó la importancia de la actividad pesquera y portuaria para el desarrollo de la provincia y afirmó: “Este gobierno no le va a dar la espalda al mar”.

El gobernador señaló que existen reclamos históricos vinculados con la infraestructura del puerto y sostuvo que la obra permitirá mejorar su capacidad operativa. En ese sentido, remarcó que actualmente “quedan los barcos fuera del puerto porque no hay capacidad operativa, no hay capacidad de amarre” y aseguró que la intervención significará “más trabajo”.

Vidal también defendió el destino del Fondo UNIRSE para obras públicas y aseguró: “El Fondo Unirse no se toca”. Según explicó, los recursos deben utilizarse para dotar de infraestructura a Santa Cruz, generar empleo y promover el desarrollo.

“Hoy estamos demostrando que es necesario. Hoy estamos demostrando que se ha escuchado el reclamo de los trabajadores. Hoy estamos demostrando que se ha escuchado el reclamo de las empresas”, afirmó.

El gobernador también mencionó los avances y proyectos vinculados con los puertos de Caleta Olivia, Puerto San Julián y Punta Quilla, y planteó la necesidad de continuar con las inversiones para fortalecer la actividad pesquera y portuaria en Santa Cruz.

La apertura de la licitación se realizó en Casa de Gobierno, con la participación de integrantes del gabinete provincial y representantes vinculados a la actividad portuaria.