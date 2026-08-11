Puerto Deseado: licitaron una obra de $12.821 millones financiada por el Fondo Unirse

Se realizo la apertura de la licitacion para una obra de recuperacion de la capacidad operativa del puerto de Puerto Deseado, con una inversion de 12821 millones y un plazo de ejecucion previsto de 14 meses. Cuatro empresas presentaron ofertas y se estima que en un mes o un mes y medio se conocera la propuesta ganadora.

La obra contempla unos 120 metros para permitir el ingreso y trabajo de barcos, con el objetivo de generar mayor actividad y empleo en la estiba y fortalecer la economia local y provincial.

Durante el acto, el gobernador Claudio Vidal defendio el uso del Fondo Unirse para obras publicas y cuestiono el planteo de coparticiparlo entre los municipios.

“El Fondo Unirse esta pensado para desarrollo de mas que nada de obra publica.”

Y agrego: “El Fondo Unirse se lo defiende y no se toca, punto.”

En la entrevista posterior, Vidal tambien se refirio al debate por los fondos para los municipios y los aportes a las cajas de prevision y de servicios sociales. Sostuvo que los municipios deben realizar los aportes correspondientes y afirmo: “Las leyes son claras y estan para respetarla.”

Ademas, durante el analisis en el piso se abordaron las declaraciones del gobernador sobre gestiones anteriores, el posicionamiento del oficialismo frente a otros espacios politicos y el debate por una reforma electoral para Santa Cruz.

Sobre este ultimo punto, se senalo que la reforma electoral no seria actualmente una prioridad para el gobernador, mientras que entre los temas que forman parte de la discusion aparecen la boleta unica, la posibilidad de desdoblar las elecciones y la situacion de las cartas organicas municipales.

El debate politico tambien incluyo la discusion sobre la coparticipacion del Fondo Unirse y el impacto que podria tener una eleccion nacional junto con los comicios provinciales.