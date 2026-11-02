Puerto San Julián marchó para pedir justicia por Tiziano

Una multitud de vecinos salió a las calles para reclamar justicia por Tiziano, el adolescente de 16 años que murió tras ser herido con un arma blanca. La localidad santacruceña quedó atravesada por el dolor y la conmoción.

La concentración comenzó en el mástil principal y continuó con una marcha por la avenida central. Familiares, amigos, compañeros y vecinos acompañaron la movilización para recordar al joven y exigir que el crimen no quede impune.

Durante la jornada, los manifestantes dejaron mensajes en el mástil en memoria de Tiziano. Los cánticos y las expresiones de dolor marcaron el recorrido, incluso bajo las inclemencias del tiempo y la caída de granizo.

Una comunidad unida por una pérdida irreparable y un reclamo que se hizo escuchar en cada rincón de la localidad: JUSTICIA POR TIZIANO.