Punch, el mono bebé que conquistó internet con su peluche

Punch, un macaco japonés de seis meses, se volvió viral tras un video en el que se lo ve aferrándose a los cuidadores del zoológico y arrastrando un orangután de peluche. Las imágenes, compartidas masivamente en X, despertaron una ola de ternura y apoyo en redes.

Según informó el diario Yomiuri Shimbun, su madre —en su primera camada y afectada por el calor del verano— no mostró interés en cuidarlo. En esta especie, las crías suelen aferrarse a sus madres para sentirse seguras y fortalecer sus músculos.

Ante la situación, el zoológico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio, buscó alternativas como toallas y otros juguetes, pero Punch eligió un orangután de patas largas. “Fue fácil para él agarrarlo. Quizás también le gustó que pareciera un mono”, explicó un cuidador a Fuji TV.

La historia generó una base de fanáticos que comenzó a publicar actualizaciones bajo el hashtag #HangInTherePunch. Criado en un entorno artificial tras nacer en julio, el pequeño inició el mes pasado su entrenamiento para reunirse con su tropa.

Este mes, los cuidadores informaron que su situación comenzó a mejorar: se integra gradualmente, “tocando a otros juguetonamente y recibiendo regaños”, señales alentadoras de adaptación.