“Pura muñeca”: la maniobra viral de Colapinto en la largada de la Fórmula 1

Franco Colapinto protagonizó una de las imágenes más comentadas del Gran Premio de Australia, la carrera que abrió la temporada 2026 de Fórmula 1. Un video difundido por la cuenta oficial de la categoría mostró desde todos los ángulos la reacción del piloto argentino para evitar un accidente en la largada.

El momento ocurrió apenas se apagaron las luces del semáforo. El auto de Liam Lawson quedó detenido en la parrilla y Colapinto, que había largado desde el puesto 14 con su Alpine, tuvo que reaccionar en una fracción de segundo para esquivarlo.

Las cámaras mostraron cómo el argentino realizó una maniobra precisa para evitar el contacto tanto con el coche detenido como con el muro de boxes. La publicación de la Fórmula 1 destacó el momento con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Tremenda reacción de Franco. ‘Pura muñeca’ Colapinto”.

El video generó repercusión en redes sociales y fue replicado por el propio piloto. Incluso durante la transmisión se vio a los pilotos que subieron al podio —George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc— observar la repetición con sorpresa por los reflejos del argentino.

“Me podría haber quedado tirado en la largada, no sé qué le pasó a Lawson”, contó Colapinto en diálogo con ESPN. El piloto explicó que la maniobra le permitió seguir en carrera, aunque perdió posiciones en los primeros metros.