¿Qué cruzó el cielo de Santa Cruz? Ufólogos chilenos analizan llamativas luces

Un grupo de investigadores y aficionados al fenómeno OVNI de Chile compartió imágenes registradas en Río Turbio, donde se observan llamativas luces atravesando el cielo patagónico durante la madrugada del 4 de junio.

El episodio despertó todo tipo de especulaciones entre vecinos y usuarios de las redes sociales, ya que hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el origen de las luces.

Especialistas recuerdan que este tipo de fenómenos pueden estar relacionados con satélites, lanzamientos espaciales, reingresos de objetos a la atmósfera o eventos astronómicos visibles bajo determinadas condiciones climáticas.

Pero…¿serán los mismos OVNIs que, según los memes, venían a “raptar” a Neymar Jr. durante el Mundial?