Qué dejó la 32° edición de la Feria del Libro tras 10 jornadas de actividades en Río Gallegos

Informe desde el Complejo Cultural de Río Gallegos a cargo del cronista Matías Fenelli para La Mañana de LU12, tras la finalización de la 32° edición de la Feria Provincial del Libro. De acuerdo con datos brindados por trabajadores de la Secretaría de Estado de Cultura, el evento registró un flujo de “más de 15.000 personas” a lo largo de sus 10 jornadas de actividades abiertas a la comunidad santacruceña y provincias vecinas.

La jornada de cierre contó con las presentaciones del músico y compositor Frenkel y del reconocido cocinero Osvaldo Gross, quien expuso sobre su obra volcada a la gastronomía. Durante el desarrollo del evento pasaron figuras de trayectoria nacional e internacional como Facundo Pastor, Fernando Signorini y el historiador Felipe Pigna. Respecto a este último, el flujo de público desbordó la capacidad de la Sala Villarreal, requiriendo la instalación de pantallas externas para que los asistentes pudieran seguir su exposición: “quedó casi la misma gente que entró a la sala (…) se quedó un buen rato firmando todos los ejemplares”.