Qué dijo Adriana Nieto sobre la boleta única, la situación en la Cuenca y el presupuesto 2027

La diputada provincial Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz, analizó en La Mañana de LU12 el tratamiento del Código Electoral en la Cámara de Diputados, la situación en la Cuenca Carbonífera y el ingreso del presupuesto provincial 2027. Sobre la reforma electoral, Nieto señaló que se trata de un “momento histórico” y un “momento bisagra” para Santa Cruz tras años con la ley de lemas, aunque adelantó que pedirá al menos una reunión más de comisión y buscará los dos tercios para tratar sobre tablas un proyecto propio elaborado a partir de un análisis personal sobre lo que ya estaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Respecto a los cambios en debate, Nieto expresó “sensaciones muy encontradas con el tema PASO” porque considera que desvirtúan el rol de los partidos políticos, y advirtió que se discuten en paralelo con la reforma electoral en el Congreso nacional. También explicó la diferencia entre la boleta única de papel completa, con todas las candidaturas en un solo papel, y la boleta única por categoría, que separa cargos ejecutivos y legislativos y, según dijo, obliga a conocer más a los candidatos aunque resulta más burocrática al votar. Además, recordó que la fecha de elecciones la fija el Poder Ejecutivo por decreto, mientras que un eventual veto o promulgación total o parcial tras la sanción es una facultad constitucional del Ejecutivo.

Consultada sobre la Cuenca Carbonífera y los reclamos en 28 de Noviembre y Río Turbio, Nieto afirmó no entender cómo sectores que plantearon una urgencia no aceptaron ponerse a trabajar de inmediato cuando se propuso hacerlo, y sostuvo que la asistencia no puede borrar la responsabilidad de los intendentes sobre sus municipios y sus cuentas, recordando que el ministro de Economía, Berbes, explicó en la sesión que todos los municipios reciben asistencia y algunos más según la cantidad de empleados.

Nieto indicó que aún no revisó el presupuesto provincial enviado ayer a la Cámara de Diputados por haber concentrado su trabajo en el tema electoral. Al cierre, en el programa se informó que el proyecto presupuestario ingresó con recursos previstos por 3,78 billones de pesos y gastos por 4,38 billones, lo que arroja un déficit de 593.860 millones de pesos y un pedido de autorización de crédito de hasta 893.263 millones de pesos.