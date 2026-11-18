Qué dijo Claudio Vidal sobre el posible desdoblamiento de las elecciones en Santa Cruz

En diálogo con los medios durante el inicio de la obra de gas en el sector de la calle 38 para el barrio Chimen Aike y alrededores, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, abordó la causa federal por narcolavado que involucra a casi una docena de investigados y detenidos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, asegurando que la investigación llegará “a las entrañas del sistema político provincial”. El mandatario destacó que en tres años de gestión el Ministerio de Seguridad incautó tres veces más droga y armas que la administración anterior, a la que acusó de meter “la mugre debajo de la alfombra”, y señaló la existencia de “complicidad del arco político”, afirmando que algunos detenidos frecuentaban despachos municipales. En ese marco, cuestionó las demoras de hasta 15 y 18 años detectadas por las auditorías del Tribunal Superior de Justicia en los juzgados provinciales y defendió el sistema de concursos para jueces frente a la designación “a dedo”. Por otra parte, Vidal confirmó su viaje a las represas sobre el río Santa Cruz y anunció el ingreso inmediato de entre 60 y 80 trabajadores de las bolsas de trabajo gremiales, mientras otros 120 atraviesan instancias de revisión médica. Al respecto, exigió responsabilidad a la empresa para evitar nuevas interrupciones en la obra pública: “Ojalá que esta vez, ya que comienza la obra, no se vuelva a paralizar”, expresó. Finalmente, consultado sobre un eventual desdoblamiento electoral en la provincia, evitó confirmar fechas y señaló que no será una determinación unilateral sino fruto del consenso interno y legislativo: “No va a ser una decisión mía. A ver, yo soy parte de un frente electoral. Vamos a discutir, vamos a debatir y después hay un trabajo previo también en la Cámara de Diputados”.