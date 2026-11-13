Qué está pasando con el caso Kau Camping: realizaron un operativo y arrestaron a un sospechoso

En La Mañana de LU12 informaron sobre un procedimiento policial y allanamiento realizado en la intersección de Teófilo de Loqui y avenida Kirchner, en Río Gallegos, en el marco de la investigación por el robo de varias armas ocurrido el sábado a la madrugada en el comercio Kau Camping. Según los datos aportados durante el programa, el operativo se llevó a cabo después de las 19 horas y culminó con la detención de un joven de 18 años oriundo de la ciudad de Trelew.

Los periodistas señalaron que se resguarda la identidad completa del arrestado debido a que la causa continúa en etapa investigativa para determinar su grado de responsabilidad en el hecho y establecer si actuó solo o junto a otras personas. “Veremos si finalmente tiene o no participación en el hecho, es uno de los que intervino o el único, no lo sabemos todavía si fue uno o varios más, pero lo cierto es que tiene que ver con ese hecho”, explicaron al aire.