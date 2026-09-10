Qué está pasando con el endeudamiento y las Pymes en Santa Cruz: la palabra de Guillermo Polke

Entrevista con Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), sobre la crisis económica, la morosidad y la situación del sector comercial Pyme en la provincia.

Durante el diálogo con el cronista Matías Fenelli y los conductores en piso, Polke advirtió que “uno de cada cinco [santacruceños] está con una situación de endeudamiento” y remarcó la gravedad del cuadro actual: “el santacruceño se endeuda para comer”. Esta caída en la capacidad de pago repercute de forma directa en la actividad comercial, registrándose un incremento diario en la cantidad de locales que cierran tanto en Río Gallegos como en el resto de la provincia.

Entre las principales preocupaciones del sector, el dirigente señaló el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): “Cuando al comercio, a la PYME le cae un embargo de ARCA es un certificado de defunción, porque no puede facturar, no puede vender, no puede pagar a proveedores”. Ante esto, recordó la vigencia de la Ley de Emergencia Pyme provincial y la necesidad de impulsar herramientas legislativas a nivel nacional.

Respecto al programa provincial “Santa Cruz Puede”, Polke reiteró que genera “competencia desleal” al no contar con las habilitaciones comerciales requeridas para la venta de alimentos, cuestionando la intervención estatal en rubros como la gastronomía o lubricentros. Finalmente, sobre los proyectos de ley contra el sobreendeudamiento y la regulación de tasas de interés, sostuvo que el Estado debe intervenir debido a los elevados costos financieros que afrontan las familias para cubrir consumos básicos.