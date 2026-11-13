Qué está pasando con el modelo provincial y las aspiraciones de Roxana Reyes para gobernar

En una entrevista con La Mañana de LU12, la exdiputada nacional y dirigente de la UCR, Roxana Reyes, se refirió al trabajo que encabeza desde su fundación en la elaboración de políticas públicas y proyectos para la provincia. En ese sentido, destacó que se encuentran elaborando propuestas en áreas como salud, educación y justicia, y criticó la falta de transparencia del gobierno provincial: “Es muy difícil tratar con un gobierno que esconde las cuentas públicas”. Asimismo, señaló que están próximos a obtener los resultados de una encuesta local sobre victimización y delitos no denunciados realizada junto a la Universidad Siglo XXI.

Consultada sobre sus aspiraciones políticas, Reyes confirmó su vocación de gobernar Santa Cruz y cuestionó la falta de certeza institucional: “No hay reglas de juego, no sabemos si vamos a jugar al fútbol o vamos a jugar al básquet o cómo vamos a jugar porque no hay ley electoral”. En cuanto a la gestión provincial de Claudio Vidal, advirtió que existe una gran desilusión en la ciudadanía: “Lo que le dijeron que venían a cambiar no cambiaron nada, sino que profundizaron y empeoraron”. Además, opinó que a nivel nacional “el pueblo argentino no quiere volver atrás” y que la ciudadanía busca alternativas superadoras frente al difícil contexto económico. Por último, valoró el mensaje brindado por el Papa León XIV en su reciente visita al país, destacando especialmente sus palabras sobre la dignidad del trabajo y la honestidad en la función pública.