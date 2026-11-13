Qué está pasando con el paro docente en Santa Cruz y la medida de fuerza de ADOSAC

En el programa La Mañana de LU12 analizaron el paro docente de 24 horas convocado por ADOSAC en reclamo salarial, en paralelo a la decisión de AMET Santa Cruz Regional 16 de acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia tras ser notificados en el marco del conflicto con el Consejo Provincial de Educación. Durante el envío, los conductores repasaron las declaraciones previas del gobernador Claudio Vidal respecto a que no se volverían a devolver los días de huelga descontados, una medida implementada de manera sostenida por la gestión provincial. Asimismo, señalaron que el sector público busca un ajuste salarial que compense la pérdida frente a la inflación y el costo de vida en el tramo final del año, advirtiendo que las negociaciones con los gremios estatales continuarán en medio de un escenario económico complejo y con vistas al próximo año electoral.