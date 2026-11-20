Qué está pasando con el paro universitario y los reclamos salariales en la UNPA

En el programa La Mañana de LU12 se analizó el cierre de la semana de paro universitario y la continuidad del conflicto docente. El miércoles 18 concluyó la huelga nacional de siete días impulsada por CONADU Histórica y acompañada en Santa Cruz por ADIUNPA, el gremio docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Durante el informe se detalló que los sindicatos reclaman desde hace varios meses el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, investigación, extensión y becas. Según señalaron las federaciones, el Poder Ejecutivo incumple órdenes judiciales vinculadas con la actualización salarial y la restitución de fondos.

Asimismo, se indicó que el Gobierno proyecta 7,3 billones para el presupuesto universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una asignación mayor. En Santa Cruz, ADIUNPA advirtió sobre las consecuencias de la falta de actualización presupuestaria en las unidades académicas de la UNPA y mantuvo el estado de alerta frente al debate del presupuesto 2027. Aunque por el momento no se anunció una nueva medida de fuerza y los docentes ya retomaron sus actividades, en el programa remarcaron que “el conflicto aún continúa porque la ley sigue sin cumplirse” y cuestionaron la situación al señalar: “A pesar de todas las intimaciones judiciales y más, que no se cumpla con la Ley de Financiamiento”.