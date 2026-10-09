Qué está pasando con el servicio de agua en Río Gallegos y cuándo vuelve

Alejandro Machuca, gerente de distrito de Servicios Públicos, brindó detalles sobre las tareas de reparación tras detectarse una falla en la cañería principal. “Ayer por la tarde tarde-noche detectamos una falla sobre el acueducto principal. Para que no ocurra una emergencia, decidimos intervenir”, explicó el funcionario respecto al origen de los trabajos iniciados a las 6 de la mañana. Machuca aclaró la magnitud del inconveniente al señalar que “fue una simple fisura” ubicada en el medio del cerro, descartando un problema de mayor gravedad. En relación a la prestación de la red, indicó que al confirmarse la situación se activó la logística preventiva: “nosotros apenas supimos del problema activamos el protocolo enseguida, hacemos llenado de cisterna, todo, para que no sea un corte total del suministro”. Si bien reconoció que “va a haber baja de presión en varios sectores, no va a ser un corte total”. Consultado sobre los plazos previstos para la solución, precisó que “calculamos unas 6 u 7 horas de trabajo. Calculo que a las 3 de la tarde ya vamos a estar haciendo las primeras pruebas y tratar de restablecer el servicio”. Asimismo, el gerente anticipó el proceso gradual de normalización al advertir que “vamos encendiendo las bombas de a poco, vamos haciendo las primeras pruebas y va a tardar un poco, a las 6 de la tarde tal vez va a tardar en llegar el agua con normalidad”. Sobre el motivo del desperfecto, Machuca atribuyó el hecho al uso continuo del sistema al declarar que “son cosas que suelen pasar, esta cañería tiene muchos años; nosotros le hacemos mantenimiento cotidianamente, diariamente, pero suele pasar”. Finalmente, la jornada laboral concluyó con el reconocimiento del funcionario hacia el personal operativo: “déjame agradecer el compromiso y el trabajo de mis compañeros que siempre están al pie del cañón cuando pasan estas cosas”.