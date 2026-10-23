Qué está pasando con el Súper Niño y a qué provincias de Argentina afecta su alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico climático trimestral referido al desarrollo del fenómeno conocido como Súper Niño, el cual comenzó a manifestarse a principios de agosto y según las proyecciones disponibles podría extenderse hasta al menos marzo del 2027. En la emisión de La Mañana de LU12 se analizó el impacto del fenómeno a nivel nacional y se confirmó que la provincia de Santa Cruz no figura entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones. De este modo, se aclaró de manera específica que el Súper Niño “no afecta a la ciudad de El Gorosito, tampoco a la capital ni al resto de Santa Cruz”.

El informe detalló que el fenómeno “podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte y aumentar las lluvias en Misiones, Corrientes y sectores del centro oeste del país”, alcanzando además a sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe. En ese sentido, se destacaron las alertas naranjas por tormentas en Misiones y parte de Chaco, así como una alerta amarilla en Corrientes, señalando que son “las zonas más sensibles del país en términos de precipitaciones porque allí no solo se esperan mayores anomalías, sino que también es donde más llueve de forma convencional”. Asimismo, el escenario contempla a Mendoza y San Juan en la región de Cuyo, donde las previsiones de nevadas “podrían contribuir a aliviar la emergencia hídrica que afectan a la zona desde hace una década”. Durante el programa se reflexionó sobre el severo impacto del temporal en la zona del Litoral argentino, donde se aguardan acumulados de lluvia hacia el fin de semana y crecidas del río de hasta 9 metros.