Qué está pasando con Intercargo y los vuelos en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia

Durante la transmisión de Radio LU12 Río Gallegos, se analizó el impacto del anunciado retiro de la empresa estatal Intercargo de las plazas aeroportuarias de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, previsto a partir del próximo 1 de octubre. La medida pone en riesgo de manera directa 18 puestos de trabajo (8 en Río Gallegos y 10 en Comodoro Rivadavia) y amenaza con incrementar los costos operativos.

Según se detalló durante la lectura del panorama regional, la decisión se produce tras una licitación para su privatización que quedó desierta. Sobre la sostenibilidad financiera del servicio y el rol de las ganancias, se puntualizó: “Intercargo tiene una ganancia de 8.000 millones de pesos… Vos sostenés esas pérdidas con las ganancias en las grandes ciudades. Un Estado tiene que velar porque todos los aeropuertos tengan el mismo servicio y que no pierdan ese servicio porque empiezan a ser lugares después donde la gente lo deja de utilizar”.

La salida de la operadora afectará no solo a los vuelos comerciales de cabotaje, sino también a otras líneas y organismos: “Acá en Río Gallegos no solamente se ve afectado Aerolíneas Argentinas… sino también los que viajan por LADE e inclusive los aviones de la Fuerza Aérea que operan acá”. Frente a esta situación, legisladores nacionales de Santa Cruz y Chubut han presentado proyectos y pedidos de informe, mientras se evalúan alternativas operativas, como el uso de la rampa de Aerolíneas Argentinas bajo el esquema de autoprestación para mitigar el impacto en el servicio.