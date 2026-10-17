Qué está pasando con la causa por la desaparición de Mario García y los nuevos operativos

El programa entrevistó al doctor Marcelo Fernández, abogado defensor de la familia Álvarez, para abordar el reciente allanamiento realizado en Caleta Olivia en el marco de la investigación por la desaparición de Mario “Pato” García. Fernández aclaró que el material secuestrado y difundido por el Ministerio de Seguridad de la Nación como cuatro lingotes de oro valuados en 1200 millones de pesos corresponde en realidad a piezas de “Cerro Ven Alloy”, una aleación metálica de uso industrial compuesta por bismuto, plomo, estaño y cadmio que se funde a baja temperatura y sirve para trabajos de cerrajería o matricería. El letrado remarcó que las piezas tienen la inscripción comercial grabada, que no están prohibidas para la tenencia particular y que fueron guardadas hace años en un baño en desuso como recuerdos heredados de un abuelo, advirtiendo que la difusión apresurada de la noticia puso en grave riesgo a la familia al hacerlos pasar por un poder adquisitivo inexistente. Asimismo, el defensor cuestionó la utilidad de los nuevos procedimientos tras nueve meses de investigación sin imputados en la causa por el homicidio de García, señalando que los operativos y el secuestro de elementos personales como teléfonos celulares y un vehículo solo perjudican a personas que colaboraron con la justicia y mantenían un vínculo de conocimiento cotidiano con la víctima a través de reuniones de pesca y asados.