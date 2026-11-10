Qué está pasando con la causa por la muerte de Gilmar y la detención de los policías

En diálogo con LU12 AM680, René Claros, hermano de Gilmar —el hombre que perdió la vida en la Comisaría Séptima de Río Gallegos—, brindó detalles sobre el avance de la causa judicial que actualmente mantiene a tres policías detenidos e investigados como posibles autores de homicidio. René expresó el profundo dolor que atraviesa su familia y aseguró que cuentan con información respaldada por su abogado querellante, destacando que el accionar de la justicia va por un buen camino, aunque exigió la pena perpetua para los responsables y para todos los encubridores de la guardia. Al relatar los hechos, afirmó que los efectivos ingresaron al domicilio con una violencia desmedida tras una discusión de pareja alertada por vecinos, agrediendo físicamente tanto a Gilmar como a su actual pareja, e intentando ocultar lo sucedido al no facilitar información inicial, omitir peritajes clave como rastros de ADN y el libro de guardia, y buscar culpar a la pareja de la víctima. Asimismo, el entrevistado señaló que investigarán un posible trasfondo de ensañamiento y racismo debido a su nacionalidad boliviana, anticipando la intervención de autoridades de su país de origen para llegar hasta las últimas instancias del proceso judicial.