Qué está pasando con la economía y el escenario político según el politólogo Máximo Alonso

Durante el programa, los conductores dialogaron con el politólogo Máximo Alonso sobre los datos de inflación de octubre informados por el INDEC, que marcaron un 2,5% en la Patagonia frente al 2,2% a nivel nacional. Alonso advirtió que el organismo estadístico subestima el factor de los servicios y señaló que existe un arrastre económico internacional por el incremento sostenido de la nafta y el gas. “La liberación de las tarifas por parte del gobierno en varios ámbitos del control económico tiene un impacto de arrastre muy grande”, explicó, y remarcó que se acumula una inflación que ronda los 30 puntos anuales sumada a la devaluación inicial.

El especialista sostuvo que el modelo económico actual beneficia principalmente a los bancos, las mineras, Vaca Muerta y sectores del agro, mientras que el resto de la economía atraviesa una fuerte recesión con caída del consumo y cierre de Pymes. “Lo que hay son sectores específicos que se ven beneficiados por las exenciones impositivas y algunas ventajas específicas a su sector”, indicó, al tiempo que cuestionó la falta de una recuperación salarial y la política de congelamiento en el Estado y la docencia.

Consultado sobre la reciente visita del Papa, Alonso analizó que la masiva movilización reflejó un fuerte descontento social y sirvió para visibilizar reclamos sobre la pobreza, las jubilaciones y los ataques a la libertad de expresión. Además, criticó el impacto político de la organización de una carpa VIP durante las actividades: “El gobierno de Milei ya enumera causas de corrupción, causas de privilegios en su haber, que le hace perder un capital que él en 2023 electoral tenía”.

Finalmente, al evaluar el escenario opositor de cara a los comicios, el politólogo señaló que el peronismo atraviesa divisiones internas y una falta de protagonismo en la defensa salarial. “La gente está preocupada por su situación laboral y no ve en el peronismo hoy un organizador de la defensa del salario”, concluyó, agregando que también se observa un crecimiento de los sectores de izquierda como una vía de expresión frente al descontento general.