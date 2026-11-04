Qué está pasando con la investigación del descarrilamiento intencional del tren de YCRT

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, confirmó en diálogo con LU12 AM680 que la pericia oficial elaborada por la Policía Federal determinó que el descarrilamiento del tren fue intencional. El funcionario precisó que la empresa recibió el informe de más de 70 fojas elaborado por dos peritos trasladados desde Buenos Aires, el cual concluyó que “se confirma lo que nosotros sospechamos que es el accionar humano de una manera intencional con un elemento extraño en la vía que se colocó en la zona del campamento ingeniero Capa que provocó el descarrilamiento”. El hecho ocurrió cuando una formación ferroviaria se desplazaba desde Río Turbio hacia Punta Loyola transportando aproximadamente 600 toneladas de carbón, lo que provocó el vuelco de la locomotora y golpes en dos trabajadores, aunque sin lesiones de gravedad. Tras la confirmación del dictamen pericial, Gordillo explicó que “ahora el desafío es identificar a los responsables”, al tiempo que detalló el estado de la máquina y reconoció que el suceso complicó los compromisos comerciales de la empresa. Durante el análisis periodístico del caso, se remarcó la complejidad del episodio debido a la lejanía y el acceso restringido del lugar donde se colocó el elemento metálico, señalando que para lograr el descarrilamiento se requería conocimiento específico sobre el funcionamiento ferroviario.