Qué está pasando con la ley electoral y cuándo se votaría el nuevo código

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz avanza contrarreloj en el tratamiento de un borrador unificado para establecer un nuevo código electoral, ante la necesidad de definir el sistema de votación tras la eliminación de la ley de lemas. El proyecto en discusión —que recopila entre ocho y diez propuestas presentadas por distintos sectores— será pulido en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Legislación y Asuntos Constitucionales, convocado para el próximo martes a las 17:00 horas. Según los plazos legislativos, el texto podría obtener despacho para ser tratado en la sesión del jueves o bien en la última sesión del mes de noviembre, quedando además sujeta la promulgación a posibles observaciones o vetos por parte del Poder Ejecutivo provincial.

El borrador actual contempla la implementación de elecciones primarias (PASO) obligatorias, el uso de boleta única y la simultaneidad de los comicios provinciales y municipales. Al respecto, el sistema de boleta única permitirá sufragar tanto mediante una opción de “boleta completa” para un sector político como realizar elecciones independientes por categoría para intendentes, concejales, diputados o gobernador. No obstante, persisten dudas y debates en torno a la figura de las primarias, especialmente tras cuestionamientos sobre su convivencia con el escenario nacional y los intereses de los distintos espacios políticos, a la espera de que el plenario legislativo defina la redacción final que regirá de cara a los próximos comicios.