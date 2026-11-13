Qué está pasando con la megainvestigación por narcotráfico y lavado de dinero en la provincia

En La Mañana de LU12 informaron los detalles sobre la megainvestigación por narcotráfico y lavado de dinero en Santa Cruz que ya cuenta con al menos doce personas involucradas, entre detenidos y aprehendidos tanto en Río Gallegos como en Buenos Aires. Durante el programa repasaron que la causa comenzó hace once meses a partir de una línea vinculada al narcotráfico y que derivó en el entrecruzamiento con maniobras de lavado de activos a través de empresas y transacciones económicas.

El informe incluyó la palabra del abogado Gabriel Giordano, defensor de dos de los imputados, quien explicó que aguardan el acceso al legajo fiscal para definir su teoría del caso y confirmó que las calificaciones provisionales incluyen asociación ilícita, infracción a la ley de drogas y lavado de activos. Asimismo, señalaron que entre los procedimientos realizados se secuestró una camioneta vinculada en el pasado a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín” y señalado como persona de confianza de Lázaro Báez, cuyo actual propietario aseguró ante los micrófonos no tener relación con la causa y adelantó que reclamará judicialmente la restitución del vehículo.