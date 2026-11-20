Qué está pasando con las exportaciones de Santa Cruz: reuniones tras Argentina Alimenta 2026

En La Mañana de LU12, el secretario de Estado de Comercio de Santa Cruz, Paulo Lunzevich, brindó detalles sobre la participación de la provincia en la feria Argentina Alimenta 2026, realizada en La Rural de Buenos Aires, donde 14 productores santacruceños presentaron su oferta ante compradores nacionales e internacionales. Durante la entrevista, el funcionario analizó el escenario del comercio global y la apertura de importaciones, señalando que, si bien las grandes industrias atraviesan dificultades para adaptarse, este contexto abre oportunidades para las empresas más chicas con productos diferenciales. “Hoy hay un montón de oportunidades para productos que no son tan genéricos y que empiezan a tener diferenciales por el origen o su proceso”, explicó Lunzevich.

La delegación provincial exhibió carnes ovinas y de guanaco, productos de la pesca como merluza, trucha, langostinos y centolla, cerezas de Los Antiguos con Denominación de Origen, aguas minerales y saborizadas de la Patagonia, licores de zona norte y miel. Según precisó el secretario, debido a que la provincia no cuenta con una escala de productividad para abastecer el consumo masivo —con excepción de la merluza—, la estrategia apunta a consolidar mercados de nicho mientras se avanza en la regularización sanitaria y los registros de tráfico federal de los emprendedores locales. Asimismo, destacó el avance de la producción agrícola local para abastecer la planta de alimento balanceado y reducir costos en la ganadería.

Respecto a los resultados comerciales del evento, que marcó el debut del área provincial de Comercio Exterior, Lunzevich confirmó que se concretaron más de nueve reuniones internacionales y que ya hay agendas de trabajo programadas para diciembre. En particular, resaltó que entre cuatro y cinco países manifestaron interés en explorar las características e importar carne de guanaco y ganado ovino, además de la fuerte repercusión que tuvieron las aguas naturales patagónicas. “Es una forma de generar un camino de crecimiento que, además de cambiar el perfil productivo de la provincia, empieza a generar oportunidades de inversión y trabajo para salir de la cuestión tradicional de la minería y los hidrocarburos”, concluyó el funcionario.