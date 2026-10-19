Qué está pasando con las tierras en Península de Magallanes tras la decisión judicial

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, hizo lugar al recurso de amparo presentado por cuatro diputados de Unión por la Patria —Agustina Mora, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy— para frenar la autorización que permitía a una firma extranjera adquirir tierras estratégicas en la Península de Magallanes, ubicadas frente al glaciar Perito Moreno. En su fallo, el magistrado se declaró incompetente para resolver determinados aspectos en primera instancia y giró la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, medida que paralizó temporalmente la operatoria a la espera de que el máximo tribunal defina si resuelve la cuestión o devuelve las actuaciones a los estrados provinciales. Ante esta resolución, el secretario general de los petroleros de la Cuenca Austral, Marcelo Turchetti, defendió el ingreso de inversiones privadas al manifestar que “Santa Cruz necesita trabajo y oportunidades para su gente. Tenemos un patrimonio natural extraordinario y debemos acompañarlo con inversiones que mejoren los servicios y permitan que más santacruceños vivan del turismo”. Asimismo, Turchetti instó a observar las experiencias de localidades como Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, sosteniendo que “los que se oponen son los mismos de siempre, sumado a quienes antes aplaudían todo y hoy le ponen palos en la rueda a cualquier iniciativa”, al tiempo que remarcó que “el petróleo, el gas y los minerales son recursos no renovables, los yacimientos tienen una vida útil; no podemos esperar que se agoten para pensar de qué van a vivir nuestros hijos, tenemos que construir alternativas desde ahora” exigiendo la realización de estudios de impacto ambiental. Por su parte, en los estudios de La Mañana de LU12 se contrapuso dicha postura advirtiendo sobre las secuelas ambientales y sociales del desarrollo turístico desordenado observadas en destinos como Bariloche o El Chaltén, y la sensibilidad particular del entorno frente al avance y retroceso del glaciar Perito Moreno.