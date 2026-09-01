Qué está pasando con las tres juezas del TSJ y la denuncia por espionaje a Pedro Luxen

En entrevista con LU12, el abogado Fernando Tanarro detalló las novedades judiciales sobre el recurso tramitado por tres juezas del Tribunal Superior de Justicia frente al Decreto 608/24 emitido por la Caja de Previsión Social. El letrado confirmó que la semana pasada se dictó una medida cautelar por el plazo de 60 días para cada uno de los tres amparos individuales presentados, la cual suspende la aplicación del decreto y de sus respectivos acuerdos, prohibiendo la designación de nuevos magistrados, el cese de funciones y la baja de sus haberes.

Sobre la falta de antecedentes de esta medida en el país, Tanarro fundamentó: “No hay antecedentes en la Argentina de que se pueda jubilar a un juez sin que exista su decisión expresa o en este caso que sería a través de una renuncia a sus funciones”.

En relación a la conferencia de prensa realizada por dirigentes de Unión por la Patria tras la denuncia presentada por el jefe de gabinete provincial, Pedro Luxen, quien ratificó haber detectado vehículos y personal de la policía provincial realizando tareas de seguimiento sobre él y su familia, el abogado señaló: “Nos parece que se está se ha intentado normalizar o minimizar una situación absolutamente anormal”. Asimismo, remarcó la gravedad del pedido de custodia realizado por el funcionario ante la Policía Federal: “El ministro está pidiendo protección para él y para su familia, pero protección a través de la policía federal. Eso me parece una situación bastante compleja que debería aclararse”.

Finalmente, el letrado respaldó la iniciativa legislativa manifestada por los diputados del bloque para solicitar la interpelación del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, al considerar que “es un mecanismo constitucional que puede resolver situaciones como esta y que permitiría aclararle a la ciudadanía qué es lo que está pasando”.