Qué está pasando con los operativos de la Policía de Santa Cruz en la megacausa de narcolavado

En diálogo con La Mañana de LU12, el titular del área de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, comisario Luis Poblete, brindó detalles sobre los operativos realizados durante el fin de semana en Río Gallegos en el marco de la megacausa federal por narcolavado. El jefe policial precisó que los procedimientos, encabezados por el área de Narcocriminalidad bajo directivas de la fiscalía del doctor Zárate, ya permitieron secuestrar más de 19 vehículos de bajo porte —en su mayoría de alta gama—, además de cinco camiones, cuatriciclos y motovehículos.

Poblete explicó que varios de los hallazgos recientes se produjeron de manera fortuita gracias a la colaboración de vecinos que alertaron sobre movimientos extraños. A partir de esos avisos, los efectivos encontraron en la zona de la Ruta 53 un acoplado y un camión cisterna descartados dentro de un campo, los cuales tenían pedido de secuestro federal vinculado a causas anteriores de vialidad contra la misma empresa. Además, se incautó el automóvil BMW perteneciente a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, que había sido abandonado en la vía pública sin sus llaves y en cuyo interior se halló una sustancia que sería cocaína.

Consultado sobre la denuncia por presunto espionaje que había realizado el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, por la presencia de vehículos cerca de su vivienda, Poblete aclaró que la investigación nunca estuvo dirigida hacia el funcionario, sino que el personal cumplía órdenes federales encubiertas en esa zona en el marco de esta causa de narcocriminalidad.

Finalmente, el comisario calificó el expediente como un hecho “histórico” para la fuerza provincial al permitir investigar el lavado de activos y el enriquecimiento injustificado: “Esta causa para nosotros es histórica, es un antes y un después porque nos permite dejar en claro que hay gente que maneja un poder adquisitivo que es imposible poder acreditar”.