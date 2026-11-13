Qué está pasando con los precios en la Patagonia: servicios y naftas subieron 7,1% en octubre

En el programa La Mañana de LU12 analizaron los datos de inflación de octubre difundidos por el INDEC, que marcaron un 2,5% en la Patagonia frente al 2,2% registrado a nivel nacional. El rubro que más creció en la región fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 7,1%, triplicando al resto de los sectores por el impacto directo de los aumentos en el gas y las naftas.

Durante la charla recordaron la discusión legislativa por la zona fría patagónica y cuestionaron las promesas de algunos diputados de Santa Cruz que aseguraron que no habría impacto en las tarifas. “Nos mintieron como siempre”, afirmaron en el estudio, tras explicar que el incremento llegó a través del ítem transporte dentro de la factura. También señalaron que los vecinos todavía pagan boletas invernales elevadas y que “la gente tendrá un respiro allá por alguna boleta por diciembre recién, en enero”.

El informe repasó otras subas relevantes en la región, como transporte, restaurantes y hoteles (2,3%), y equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%). Además, observaron un cambio brusco en el mercado inmobiliario local respecto al año pasado, cuando conseguir vivienda era casi imposible. “Jamás antes había visto tanta cartelería de se alquila o se vende”, destacaron sobre la gran disponibilidad actual.

Hacia el cierre, retomaron las críticas del politólogo Alonso sobre la metodología del organismo estadístico y advirtieron que se mide con parámetros antiguos, previos a la masificación de internet y WhatsApp. Finalmente, alertaron sobre el difícil escenario económico actual: “No solamente que tenés inflación, sino que tenés recesión económica prácticamente, así que es peor, tenés una combinación mucho más difícil para la gente”.