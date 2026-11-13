Qué está pasando con los sueldos municipales en Río Turbio: el reclamo de Menna en Diputados

En La Mañana de LU12 analizaron el extenso debate ocurrido en la 15º sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde el intendente de Río Turbio, Darío Menna, reclamó asistencia financiera para destrabar el conflicto salarial que lleva tres meses e incluye cortes de ruta en la Cuenca Carbonífera. Durante su intervención, respaldó el proyecto de ley impulsado por la diputada Karina Nieto para solicitar un adelanto de coparticipación equivalente a dos masas salariales (4.800 millones de pesos en total: 2.700 millones para Río Turbio y 2.100 millones para 28 de Noviembre), a devolver en 12 meses.

Menna cuestionó la falta de respuesta tras haber entregado en julio toda la documentación requerida por el Ministerio de Economía y comparó la situación con los 7.000 millones de pesos no reintegrables girados a otros municipios, como Caleta Olivia. “Pedimos el mismo acompañamiento para poder resolver y destrabar la situación en la que estamos hoy”, expresó el jefe comunal, quien además aclaró: “Creo que no es momento por la situación que estamos atravesando de buscar los culpables sino tratar de en conjunto y ojalá con el acompañamiento de todos los diputados buscar una solución pronta”.

Tras la exposición del intendente, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, expuso ante los legisladores el déficit estructural de la provincia y rechazó el endeudamiento en pesos para gastos corrientes por los altos costos financieros y los plazos cortos. “Tomar deuda para pagar sueldos, sabemos perfectamente que lo que va a generar es un ahogo”, advirtió el funcionario, al tiempo que volvió a defender el proyecto de endeudamiento por hasta 600 millones de dólares destinado a inversiones estratégicas, como la obra del interconectado eléctrico Pluma-Perito Moreno-Los Antiguos.

Finalmente, en el programa señalaron que la sesión terminó sin acuerdos entre el oficialismo y la oposición, por lo que no avanzó ni el adelanto de coparticipación para los municipios de la Cuenca ni la autorización de endeudamiento solicitada por el Ejecutivo provincial, dejando sin resolución inmediata el conflicto salarial en Río Turbio y 28 de Noviembre.