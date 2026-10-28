Qué está pasando en el peronismo tras el acto por Néstor Kirchner en Santa Cruz

En el marco de un nuevo aniversario por el fallecimiento de Néstor Kirchner, se realizó un acto conmemorativo en el barrio El Carmen de Río Gallegos, lugar donde se ubica “el monumento a Néstor Kirchner”, calificado por el diputado provincial Pepe Bolgovic como “el más importante del país”, sitio considerado como “el semillero podríamos decir del kirchnerismo local que después obviamente se trasladó a lo provincial y a lo nacional”. Durante la cobertura de La Mañana de LU12 junto a La Opinión Austral, Rudy Ulloa expresó sus sensaciones tras la ceremonia al señalar: “Me entran un montón de emociones, sensaciones, agradecimiento a los vecinos, a los compañeros, a las agrupaciones, que siempre están”. Respecto al panorama electoral y la reorganización política, Ulloa enfatizó que “el peronismo necesita un eje programático de acá al año que viene de juntarse todo en Santa Cruz para poder llegar a las elecciones unidos” debido a que “la síntesis de la conducción política está en crisis”, remarcando además que “compañeros y compañeras candidatas tenemos para tirar para arriba”, pero sostuvo que “dirigentes políticos estamos muy flojos”. Asimismo, Ulloa remarcó la apertura de la convocatoria al afirmar que “en estos actos del 27 de octubre de todos los años hace como 16 años invitamos desde el gobernador que está, hasta el intendente que está, hasta el diputado nacional que está”, destacando que “respetamos lo institucional y la dirigencia política, por eso le accedemos el micrófono”. Por su parte, el diputado provincial Pepe Bolgovic se refirió a la actualidad social y electoral proyectando que “el peronismo va a traer a la gente otra vez a los tiempos de Néstor”, asegurando que “esta gente sabe que en poco tiempo se termina todo y volvemos nosotros, los peronistas”. En relación con las nuevas generaciones, Bolgovic afirmó que “el peronismo debe trabajar junto a los jóvenes, debe entusiasmar a los jóvenes”, concluyendo que de cara al futuro “tenemos que ir a pelear por la gente, a luchar por la gente, por la familia, por los trabajadores” y sentenció que “no hay que tener mezquindad, no hay que tener egoísmo, no son tiempos para eso”.