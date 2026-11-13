Qué está pasando en la Legislatura con el nuevo código electoral y las PASO en Santa Cruz

En el programa La Mañana de LU12 entrevistaron a la diputada provincial Agostina Mora, quien analizó las discusiones en torno al nuevo código electoral, la polémica por la eliminación o continuidad de las PASO y las críticas hacia el oficialismo por la falta de previsibilidad en los plazos y la fecha de los comicios. Durante la charla, la legisladora cuestionó los intentos de dilatar el debate y advirtió sobre errores en proyectos presentados sobre la hora, señalando que “cuando vos hacés las cosas a las apuradas podés cometer errores graves y acá estamos tratando de determinar cómo va a votar la sociedad santacruceña a 30 años, 50 años”. Asimismo, se refirió al plano político y de seguridad, vinculando el aumento de la violencia y los hechos recientes en la zona norte con “la falta de un estado presente” y la situación económica. Finalmente, cuestionó la demora en la presentación del presupuesto provincial 2027 y exigió mayor transparencia sobre el nivel de endeudamiento y el manejo de los recursos públicos en la provincia.