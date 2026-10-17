Qué está pasando en Las Heras tras la marcha y pedido de justicia por Martina Ríos

En el programa “La mañana de LU12” se informó sobre el pedido de justicia y la solicitud de cambio de carátula en la causa por la muerte de Carla Martina Ríos Fernández, una joven de 22 años que falleció tras un incendio fatal registrado el pasado domingo en la localidad de Las Heras. Según se detalló en el informe, “en un principio se pensó que era un accidente y las pericias lamentablemente confirmaron de que se trataría de un hecho causado”, estableciéndose que fue un incendio intencional. Ante esta situación, la comunidad se movilizó en la Plaza San Martín bajo la consigna “Martina, hoy encendemos una vela por vos”, un reclamo convocado por redes sociales que reunió a unas 300 personas junto a Cintia, la madre de la víctima, y demás familiares. En relación con el avance de las investigaciones, se precisó que las autoridades buscan determinar qué papel cumplió Enzo, pareja de la víctima, de quien señalaron que “o es víctima o es victimario”, dado que el joven “todavía entendemos está internado en terapia intensiva producto también de las heridas recibidas durante el incendio”. Asimismo, se remarcó que Martina se desempeñaba en la Guardia Urbana Municipal y colaboraba en el rescate de animales, al tiempo que se aguardan testimonios o aportes de vecinos del lugar —un departamento situado al fondo de otra vivienda donde ocurrió el hecho cerca de las 14:00 horas— para terminar de dilucidar lo sucedido.