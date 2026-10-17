Qué está pasando en Puerto Madryn con la muerte de 7 ballenas en apenas 5 días

En el programa “La mañana de LU12” se informó sobre la conmoción y preocupación en Puerto Madryn tras la aparición sin vida de “siete ballenas adultas en apenas cinco días” en distintas playas de la costa, incluyendo un ejemplar hallado cerca del monumento al Indio. Durante la emisión se destacó que la situación “generó preocupación y tristeza entre los vecinos y turistas”, citando al investigador del CONICET Mariano Coscarella, quien advirtió que “la cantidad de muertes en tan poco tiempo resulta inusual”. Actualmente se realizan análisis para esclarecer los motivos del deceso de los cetáceos, señalando que “por ahora no se confirmó si están relacionadas con la marea roja u otros factores” que pudieran haber contaminado su alimento con toxinas. Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la población “dar aviso a los organismos correspondientes ante la presencia de ballenas varadas, vivas o muertas, y evitar acercarse” a los animales. Asimismo, se recordó que la especie cuenta con estrictas medidas de conservación por su riesgo y por el impacto que posee en la localidad a través del turismo de avistaje.