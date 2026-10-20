Qué está pasando en Puerto San Julián: firman millonaria inversión en obras con la provincia

En la emisión de “La Mañana de LU12” se analizó la firma del compromiso de obras entre el gobernador provincial Claudio Vidal y el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, por un monto total cercano a los 6.000 millones de pesos. El acuerdo formalizado en el mes en curso —tras anuncios previos en septiembre durante el aniversario de la localidad portuaria— contempla 5.000 millones de pesos destinados a 30 cuadras de pavimento, bacheo y la ampliación del Colegio Secundario Industrial N.º 8, además de otros 1.000 millones de pesos orientados a la remodelación del gimnasio municipal para su preparación como sede de los Juegos de la Araucanía en 2027. Durante la entrevista concedida a la emisora, Gardonio bajó el tono de los cuestionamientos hacia la administración provincial en comparación con las posturas críticas vertidas a principios de año junto a otros jefes comunales de la zona centro y norte sobre el cumplimiento de expectativas. En el plano político e institucional, el intendente abordó la indefinición de la Unión Cívica Radical frente al escenario electoral, señalando que el partido aún no definió si competirá de manera independiente, en alianza con La Libertad Avanza o junto al gobierno provincial. Asimismo, el jefe comunal consideró difícil una nueva postulación para la intendencia de San Julián expresando que “sería difícil que volviera a presentarse como intendente”, en el marco de una extensa trayectoria política que incluyó su participación en el armado opositor del año 2023.