¿Qué fue la “medusa espacial” que sorprendió a Santa Cruz?

Las luces que iluminaron el cielo patagónico y sorprendieron a vecinos de Santa Cruz tuvieron una explicación científica: se trató del reingreso de una etapa de un cohete a la atmósfera terrestre. El fenómeno, conocido como “medusa espacial” (jellyfish), genera una llamativa estela luminosa que pudo observarse desde distintos puntos de la Patagonia. Así lo explicó Ricardo Souléz, guía de Turismo Astronómico Profesional, en diálogo con Radio LU12 AM680, quien también recomendó utilizar aplicaciones como Stellarium y Flightradar24 para identificar estos acontecimientos.

Además, el especialista habló sobre el asteroide Apofis, que el 13 de abril de 2029 pasará a unos 32.000 kilómetros de la Tierra. Aunque su cercanía despierta gran expectativa científica, no representa riesgo de impacto. Será una oportunidad excepcional para observar y estudiar este objeto espacial. ¡El universo sigue sorprendiéndonos!