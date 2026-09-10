Qué hacer ante una crisis: recursos y canales de ayuda en Río Gallegos por el Mes Amarillo

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Informe sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y las acciones enmarcadas en el denominado “Mes Amarillo”, cuyo lema trienal “empezar la conversación” promueve cambiar la narrativa para abordar la problemática mediante la escucha activa y sin juzgar.

Durante la emisión, se repasaron los datos estadísticos que posicionan a Santa Cruz en el cuarto lugar a nivel nacional en índices de suicidio, con una mayor prevalencia en varones, quienes representan aproximadamente el 75% de los casos. Frente a estas cifras, se remarcó la importancia de prestar atención a las señales de alerta en el entorno cercano y se difundieron las vías de asistencia y contención disponibles:

Línea de emergencias: 911

Salud Responde: 0800-222-1002

Centro de Salud Mental en Río Gallegos: Santiago del Estero 580 | Teléfono: (02966) 423845

Atención directa: Guardia general del Hospital Regional para la contención inicial y derivación institucional correspondiente.