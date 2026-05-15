¿Qué hacer si te cruzas al puma en Río Gallegos?

La inesperada presencia de un puma en el Autódromo José Muñiz generó asombro este miércoles y activó un operativo conjunto entre el Consejo Agrario Provincial y la Policía de Santa Cruz.

El felino fue visto primero descansando dentro de uno de los boxes y luego recorriendo distintos sectores de la pista ante la mirada de vecinos y trabajadores del lugar.

Durante varias horas, equipos de emergencia realizaron recorridos por el predio y los campos aledaños para intentar localizar al animal y monitorear sus movimientos. Sin embargo, desde el Consejo Agrario Provincial confirmaron que no lograron encontrarlo y que los operativos continúan en alerta.

¿Qué hacer si un puma se aproxima? Especialistas recomiendan mantener la calma, no correr ni darle la espalda al animal. También aconsejan hacer ruido, levantar los brazos para parecer más grande y alejarse lentamente sin movimientos bruscos. En caso de avistamientos, se debe dar aviso inmediato a las autoridades y evitar intentar acercarse o fotografiarlo a corta distancia.