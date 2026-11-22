“¿Qué hicimos por los más pobres?”: García Cuerva cuestionó la indiferencia ante los más vulnerables

Durante la misa por la Solemnidad de Cristo Rey, el arzobispo de Buenos Aires cuestionó la indiferencia frente a quienes más sufren y pidió reconocer a Jesús en las personas vulnerables.

En su homilía, retomó los lugares que visitó el papa León XIV durante su paso por Argentina, como el Cottolengo y la cárcel de Devoto. “Jesús se identifica con los que sufren. Jesús se identifica con los últimos. Jesús se identifica con los más pobres”, expresó.

También recordó el llamado del Pontífice a compartir el pan, abrir las puertas a quienes no tienen hogar y visitar a enfermos y personas privadas de su libertad. “Cuando me digan cuánto amaste, podremos abrir nuestro corazón y ojalá esté lleno de nombres”, concluyó.